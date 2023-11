Cyberpunk 2077 Fortsetzungen spielen möglicherweise nicht in Night City

HQ

Cyberpunk 2077 fühlt sich mit Night City genauso verbunden wie mit Keanu Reeves, der Geschichte von V und dem dystopischen futuristischen Universum selbst. Night City wirkt wie eine Schlüsselfigur für sich, und so erscheint es seltsam, dass wir sie in der Zukunft vielleicht gar nicht mehr sehen werden.

Im Gespräch mit GamingBolt deutete Magda Zych, Senior Writer bei CD Projekt Red, an, dass wir die hellen Lichter von Night City in zukünftigen Spielen hinter uns lassen könnten. "Wie [Cyberpunk-Schöpfer] Mike Pondsmith sagte, ist Cyberpunk als Genre eine Art Warnung davor, was passieren könnte, wenn wir als Rasse nicht vorsichtig sind. Es ist keine so abstrakte Science-Fiction-Idee", sagt Zych. "Ich denke, diese Art von Geschichten können überall dort stattfinden, wo sich ein Überkapitalismus entwickelt, der den Zusammenbruch von Gesellschaften verursacht. Night City ist einfach ein Ort wie jede andere Stadt, real oder imaginär."

Wir wissen sehr wenig über die Fortsetzung Cyberpunk 2077, abgesehen von der Tatsache, dass es passiert und dass CD Projekt Red auch große Pläne für andere Spiele in der Franchise hat. Jetzt, da wir Night City bereits viel erkundet haben, besteht die Möglichkeit, dass es sich anfühlt, als würden wir in zukünftigen Spielen altes Terrain betreten.

Sollte die Fortsetzung von Cyberpunk 2077 Night City aufgeben?