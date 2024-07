Cyberpunk 2077 Fortsetzung mit fotorealistischer Grafik erwartet

HQ

Ein Spiel, das so schön ist, dass einem vor lauter Schreck die Kinnlade herunterfällt und man auf die Couch zurückfällt? Das hofft CD Projekt Red mit der Fortsetzung von Cyberpunk 2077 zu erreichen, was das Unternehmen in Stellenanzeigen andeutet, in denen nun mehr Personal für das laufende Projekt gesucht wird.

Die Information geht Hand in Hand mit früheren Berichten, dass sie mit der Fortsetzung ein filmischeres Erlebnis schaffen wollen und dass sie irgendwie versuchen würden, die beiden Medien miteinander zu verschmelzen. Dies wurde auch in früheren Stellenanzeigen des Unternehmens erwähnt, in denen Aufgaben beschrieben wurden, die mit einem Spiel verbunden waren, das die Medien nahtlos miteinander verband.

"... hochgradig interaktive Filmsequenzen mit Animationsbibliotheken und Motion Capture, die eine einzigartige Verschmelzung von Film und Spiel schaffen."

Klingt auf jeden Fall spannend und wir drücken natürlich die Daumen, dass daraus etwas richtig Gutes werden kann.

Was erhoffst du dir von der Fortsetzung von Cyberpunk 2077 ?

Danke, GameRant