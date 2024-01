Cyberpunk 2077 Fortsetzung könnte Multiplayer haben

Abgesehen von ein paar kleineren Updates scheint CD Projekt Red nun bereit zu sein, Cyberpunk 2077 hinter sich zu lassen. Der nächste Titel, der veröffentlicht wird, wird The Witcher 4 alias Polaris sein, und dann werden wir in der Fortsetzung von Cyberpunk 2077, die derzeit als Project Orion bekannt ist, zu unserer futuristischen Dystopie zurückkehren.

Im Gespräch mit Reuters sprach Adam Badowski, Co-CEO von CD Projekt Red, über die bevorstehenden Projekte. Wie wir wissen, steckt eine Menge Arbeit in The Witcher 4, aber Badowski erwähnte auch etwas sehr Interessantes über Project Orion und sagte, dass das Studio einen Mehrspielermodus in Betracht zieht.

Badowski lehnte es ab, sich weiter zu der Angelegenheit zu äußern, aber wenn der Multiplayer in die Fortsetzung von Cyberpunk 2077 kommt, wäre das sicherlich eine große Entwicklung. Hoffentlich wird es dadurch nicht anfälliger für die Bugs, unter denen das erste Spiel litt, aber da wir noch Jahre von der Veröffentlichung von Project Orion entfernt sind, haben wir genug Zeit, um sicherzustellen, dass der Multiplayer reibungslos läuft, wenn er enthalten ist.

Würdest du den Multiplayer in der Fortsetzung von Cyberpunk 2077 sehen wollen?