Cyberpunk 2077, F1 25, Planet of Lana II und weitere kommen sehr bald für Game Pass

Das Xbox-Team hat gerade bekannt gegeben, worauf sich Game Pass-Abonnenten in den kommenden zwei Wochen freuen können.

HQ

Es ist die Zeit im Monat, in der Microsoft normalerweise ankündigt, welche Game Pass-Titel in der ersten Hälfte erscheinen. Über Nacht deutete Melissa McGamepass an, dass ein bestimmtes, cyberpunk-inspiriertes RPG zum Dienst kommen würde – und tatsächlich wird es auch. Und schönerweise, es ist nicht allein, sondern wird von mehreren weiteren interessanten Titeln ergänzt.

Die vollständige Liste wurde nun präsentiert, und die folgenden Spiele werden bald dem Game Pass hinzugefügt werden (Spiele mit * gekennzeichnet sind zum Start nicht auf Game Pass Premium verfügbar, Spiele mit ** sind bereits bei anderen Abonnements enthalten, aber jetzt auf Xbox Premium verfügbar) in den kommenden Tagen:


  • Final Fantasy III (Cloud, Xbox Series S/X und PC) – Heute

  • Kingdom Come: Deliverance II (Cloud, Xbox Series S/X und PC) – Heute

  • To a T (Cloud, Xbox Series S/X und PC) – 4. März**

  • F1 25 (Cloud, Xbox Series S/X und PC) – 4. März*

  • Planet of Lana II (Cloud, Xbox Series S/X, Handheld und PC) – 5. März*

  • Construction Simulator (Cloud, Xbox und PC) – 10. März

  • Cyberpunk 2077 (Cloud und Xbox) – 10. März

  • Hollow Knight: Silksong (Cloud, Xbox, Handheld und PC) – 12. März**

  • Gabby's Dollhouse: Ready to Party (Cloud, Xbox Series S/X und PC) – 17. März

Wie üblich gibt es außerdem zusätzliche Inhalte wie Perks, die kostenlos heruntergeladen werden können, und du kannst mehr darüber lesen, was in der ersten Märzhälfte auf Xbox Wire enthalten ist.

Sechs Titel werden am 15. März aus dem Dienst entfernt, aber wie üblich erhalten Sie über Ihr Abo bis zu 20 % Rabatt, falls Sie etwas behalten möchten:


  • Bratz: Rhythm and Style (Cloud, Xbox und PC)

  • Hier kommt The Gungeon ins Spiel (Cloud, Xbox und PC)

  • F1 23 (Cloud, Xbox und PC)

  • Er kommt (PC)

  • Lightyear Frontier (Cloud, Xbox und PC)

  • Mythwrecked: Ambrosia Island (Cloud, Xbox und PC)



