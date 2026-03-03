Cyberpunk 2077, F1 25, Planet of Lana II und weitere kommen sehr bald für Game Pass
Das Xbox-Team hat gerade bekannt gegeben, worauf sich Game Pass-Abonnenten in den kommenden zwei Wochen freuen können.
Es ist die Zeit im Monat, in der Microsoft normalerweise ankündigt, welche Game Pass-Titel in der ersten Hälfte erscheinen. Über Nacht deutete Melissa McGamepass an, dass ein bestimmtes, cyberpunk-inspiriertes RPG zum Dienst kommen würde – und tatsächlich wird es auch. Und schönerweise, es ist nicht allein, sondern wird von mehreren weiteren interessanten Titeln ergänzt.
Die vollständige Liste wurde nun präsentiert, und die folgenden Spiele werden bald dem Game Pass hinzugefügt werden (Spiele mit * gekennzeichnet sind zum Start nicht auf Game Pass Premium verfügbar, Spiele mit ** sind bereits bei anderen Abonnements enthalten, aber jetzt auf Xbox Premium verfügbar) in den kommenden Tagen:
Wie üblich gibt es außerdem zusätzliche Inhalte wie Perks, die kostenlos heruntergeladen werden können, und du kannst mehr darüber lesen, was in der ersten Märzhälfte auf Xbox Wire enthalten ist.
Sechs Titel werden am 15. März aus dem Dienst entfernt, aber wie üblich erhalten Sie über Ihr Abo bis zu 20 % Rabatt, falls Sie etwas behalten möchten: