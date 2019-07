Cyberpunk 2077 erlaubt keine Gewalt gegen Kinder und Story-NPCs

Rollenspiele werben meist mit ihrer schier grenzenlosen Freiheit, obwohl das natürlich Quatsch gibt, da es immer Richtlinien gibt, denen wir uns beugen müssen. Im Falle von Cyberpunk 2077 wurde die Grenze bei der Gewalt gezogen, denn wir dürfen weder Charaktere verletzten, die für die Story relevant sind, noch Kinder im Allgemeinen. Ähnlich wie in den Bethesda-Rollenspielen verlieren wir wohl an Ruf bei den Personen und Fraktionen, denen wir heimlich oder offensichtlich schaden, das scheint auch in Cyberpunk 2077 der Fall zu sein.

Der Reddit-Nutzer masoncool4566 erhielt vom Entwickler die Antwort, dass wir "keine Kinder oder NPCs im Zusammenhang mit der Verschwörung angreifen können, ansonsten aber gegenüber den meisten Menschen aggressiv sein können, denen wir begegnen". Ein ominöser zwinkernder Smiley wurde ans Ende der Chatnachricht gesetzt, was möglicherweise darauf hindeutet, dass wir uns am Ende der Geschichte bei fiesen Verrätern revangieren können.

Der Entwickler bestätigte das auch gegenüber PC Gamer und sagte, dass man in bestimmten Bereichen stärker für aggressives Verhalten bestraft werde, beispielsweise wenn das Areal von Banden kontrolliert wird.

