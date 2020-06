Cyberpunk 2077 erhält nach dem Verkaufsstart "robustes" Update für Nex-Gen-Hardware

Letzte Woche meldete CD Projekt Red einen neuen Veröffentlichungstermin für Cyberpunk 2077, das voraussichtlich erst am 19. November auf PC, PS4 und Xbox One landen wird. Im Anschluss daran beantwortete CEO Adam Kiciński den Investoren einige ihrer Fragen und gab dabei Details über die Pläne der Entwickler bekannt. Wir haben bei dieser Gelegenheit erfahren, dass der Entwickler das Rollenspiel nicht rechtzeitig zum Start der neuen Konsolen optimieren wird. Das Game sei zwar ab dem ersten Verkaufstag auf PS5 und Xbox Series X spielbar (und es sehe auch "besser aus, als auf der aktuellen Hardware"), doch das volle Potential wird das Game zu diesem Zeitpunkt noch nicht ausschöpfen können:

"Irgendwann werden wir ein robusteres Update für die Next-Gen haben, das wir jedem, der die PS4- oder Xbox-One-Version kauft, kostenlos zur Verfügung stellen wollen. Ab dem 19. November, wenn das Spiel veröffentlicht wird, werdet ihr aber auch ohne Update in der Lage sein, auf den Next-Gen-Hardware zu spielen. Ab diesem Moment wird es auch besser aussehen, als auf der aktuellen Generation."

Das klingt in einigen Ohren so, als ob Kiciński glaubt, dass die PS5 und Xbox Series X bis zum 19. November bereits erhältlich sein wird, obwohl das nur eine Annahme ist. Es ist auf jeden Fall klar, dass die Konsolen dieser Generation vorerst das Hauptaugenmerk des Studios sind. Deshalb ist es nicht unwahrscheinlich, dass wir erst im Jahr 2021 erleben, was Cyberpunk 2077 aus den Plattformen der nächsten Generation rauskitzeln kann.