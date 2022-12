Cyberpunk 2077 erhält eine Game of the Year Edition

HQ

Nach einem ziemlich miserablen Start hat Cyberpunk 2077 eine Menge Updates und Verbesserungen erhalten und ist jetzt ein viel besseres Produkt, was zu einem massiven Wiederaufleben des Spiels im Sommer führte. Nun, da die Fans wieder zum Spiel strömen, hat CD Projekt seine Absicht angekündigt, eine neue Ausgabe von Cyberpunk 2077 zu veröffentlichen, einem Spiel des Jahres.

Wie die polnische Website Stockwatch.pl berichtete und dann von Insider Gaming aufgegriffen wurde, sagte Adam Kicinski, CEO von CD Projekt, auf einem Investorentreffen in Warschau, dass das Spiel eine Game of the Year-Edition erhalten wird und dass es in Zukunft nach dem Debüt der Erweiterung The Phantom Liberty erscheinen wird.

"Es ist die natürliche Ordnung der Dinge", sagte Kicinski. "So war es auch mit The Witcher, das nach beiden Erweiterungen endlich als Game of the Year Edition veröffentlicht wurde und seitdem so auf dem Markt ist. Das Gleiche ist in diesem Fall zu erwarten."

Wenn diese Ausgabe von Cyberpunk 2077 erscheint, werden Sie ein Exemplar abholen?