Cyberpunk 2077 Entwickler hat genug von Starfield-Vergleichen

Während viele Spieler glücklich sind, die Weiten des Weltraums und die dystopische Zukunft in Starfield bzw. Cyberpunk 2077 zu genießen, haben einige Vergleiche zwischen den beiden RPGs gezogen und das Spiel von CD Projekt Red wegen seines Fehlens von Ladebildschirmen, verbesserten Gesichtsanimationen und mehr bevorzugt.

Cyberpunk 2077 Senior Quest Designer Patrick K. Mills hatte jedoch genug von diesen Vergleichen und verteidigte Bethesdas Arbeit auf Twitter / X. In einer Reihe von Beiträgen und Antworten nahm er Stellung ein, um die Spieler daran zu erinnern, dass verschiedene Studios unterschiedliche Dinge sehr gut erreichen.

"Sie machen das, wofür sie bekannt sind und worin sie sehr gut sind." sagte Mills, als er über Bethesda sprach. "Auch hier kann man diese Elemente kritisieren, aber es gibt Designbeschränkungen, die sie beachten müssen, die der Erdnussgalerie meist nicht bewusst sind."

"Ich mag Starfield sehr" Mills sagte in einem anderen Post: "Ich werde mich hier also nicht auf die Kernkritik einlassen, aber ich werde sagen, dass die Art und Weise, wie sie mit Filmsequenzen im Vergleich zu 2077 umgehen, nicht so sehr auf die Engine zurückzuführen ist, sondern auf Werkzeuge und Design. Verwandt, aber nicht dasselbe."

Denkst du, dass es fair ist, Starfield und Cyberpunk 2077 zu vergleichen?