Cyberpunk 2077: Digitaler Comic "Your Voice!" in allen Ausgaben enthalten

CD Projekt Red zerrt sehr vom Momentum, das Cyberpunk 2077 derzeit innehat. Die letzte Vorschauwelle konnte in Verbindung mit der großen "Night City Wire"-Präsentation viel Aufmerksamkeit erhalten, weshalb es nun für die Polen an der Zeit ist, noch einmal gesonderte Informationen über digitale Bonusinhalte zu besprechen. Über Twitter teilte das polnische Studio mit, dass jede Kopie von Cyberpunk 2077 einen digitalen Soundtrack, ein digitales Booklet, ein Handbuch mit Zusatzinformationen über die Spieldynamik und die Geschichte von Night City, sowie Hintergründe zur Anpassung eures Systems (PC, Xbox One oder PS4) enthält.

Darüber hinaus wurde bekannt, dass der digitale Comic Cyberpunk 2077: Your Voice! ebenfalls in den digitalen Versionen des Sci-Fi-Rollenspiels enthalten sein wird. In diesem Werk erhalten wir weitere Details zu den beteiligten NPCs und vielen anderen Kuriositäten in dieser dystopischen Spielwelt. Die gute Nachricht ist, dass dieser Inhalt sowohl in der Standard- als auch in den teureren Sammlereditionen des Spiels enthalten sein wird. Cyberpunk 2077 wird am 19. November für PC, PS4 und Xbox One erwartet. Später wird es auch für PS5 und Xbox Series X verfügbar sein, obwohl das dedizierte Next-Gen-Update erst 2021 kommt.