Cyberpunk 2077: Der Schöpfer von Phantom Liberty führt auch Regie bei der Fortsetzung

HQ

Cyberpunk 2077 ist wirklich eine moderne reale Version von H.C. Andersens klassischem Märchen Das hässliche Entlein, da es bei der Veröffentlichung wirklich hässlich begann, aber schließlich nach harter Arbeit von CD Projekt Red zu einem schönen Schwan wurde.

Anfang Herbst bekommt es die erste (und letzte) Erweiterung Phantom Liberty, die kürzlich während des Xbox Games Showcase mit einem beeindruckenden Trailer gezeigt wurde. Dieses neue Abenteuer wird von Gabe Amatangelo inszeniert, dem auch die Rettung von Cyberpunk 2077 zugeschrieben wird, für die er nach der Veröffentlichung im Jahr 2021 die Verantwortung übernommen hat. Und es scheint, als hätte sich seine großartige Arbeit ausgezahlt.

In einem neuen Interview mit dem Bloomberg-Journalisten Jason Schreier verrät Amatangelo, dass er auch bei der Fortsetzung von Cyberpunk 2077 Regie führt, einem Spiel, das wir schon seit geraumer Zeit kennen. Es wird auch bestätigt, dass das nächste Spiel in dieser Franchise mit der Unreal Engine 5 entwickelt wird, was erwartet wurde, nachdem das Studio letztes Jahr angekündigt hatte, dass es seine eigene Spiel-Engine zugunsten der leistungsstarken Alternative von Epic auslaufen lassen würde.

Mit Gabe Amatangelo, der beim nächsten Cyberpunk-Titel Regie führt, wirkt es sofort ansprechender und wird hoffentlich zu einem großartigen Sci-Fi-Abenteuer führen, obwohl wir wahrscheinlich erst in vielen Jahren ein Lebenszeichen von uns erwarten sollten.