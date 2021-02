Cyberpunk 2077: CD Projekt Red meldet Verzögerung von Update 1.2

You're watching Werben

Heute Nachmittag haben sich die Entwickler von Cyberpunk 2077 zurückgemeldet, um ums darüber zu informieren, dass sie ihren aktuellen Zeitplan anpassen müssen. Zuvor war geplant, noch im Februar ein weiteres Update für das Sci-Fi-Rollenspiel bereitzustellen, doch das hat sich aufgrund von aktuellen Ereignissen etwas nach hinten verschoben.

Spielversion 1.2 verzögert sich auf die zweite Märzhälfte, als Grund wird unter anderem der kürzliche Cyberangriff auf das polnische Studio genannt. Außerdem sei die Menge der Verbesserungen im Vergleich zu vergangenen Hotfixes deutlich gestiegen, was die Produktion ebenfalls verzögere. An welchen Baustellen konkret gearbeitet wird, darüber möchte uns das Entwicklerteam in Kürze ausführlicher unterrichten.