Cyberpunk 2077: CD Projekt Red konzentriert sich auf Fertigstellung, Demo wäre zu zeitaufwändig

Obwohl sich das Erscheinungsdatum von Cyberpunk 2077 in kleinen Schritten nähert, dauert es noch eine Weile, bis wir das Rollenspiel im November begrüßen dürfen (es sei denn, es kommt eine weitere Verzögerung auf uns zu). Natürlich können wir in der Wartezeit andere Games zocken oder unseren Backlog abarbeiten, doch einige Fans wollen am besten schon jetzt selbst ins Sci-Fi-Werk der Polen eintauchen.

Deshalb hat ein Fan vor ein paar Tagen nachgefragt, ob das Studio möglicherweise noch plant, eine öffentliche Demo von Cyberpunk 2077 zur Verfügung zu stellen. CD Projekt Red hat das allerdings nicht vor, denn es wäre nicht nur teuer, sondern würde die Entwickler auch von Aufgaben abziehen, mit denen sie aktuell noch beschäftigt sind. Falls ihr euch fragt, warum CD Projekt Red nicht einfach die Presse-Demos veröffentlicht, das hatte Neil Druckmann von Naughty Dog erst vor einigen Monaten ausgiebig erläutert (die Sicherheit der Spieldaten ist nicht gewährleistet und es erfordert viele Ressourcen). Wir müssen uns also noch gedulden.