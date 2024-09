Cyberpunk 2077 Brettspiel übertrifft das Crowdfunding-Ziel von 100.000 US-Dollar

HQ

Auch wenn CD Projekt Red das Buch über Cyberpunk 2077 geschlossen hat, fühlen sich das Spiel und das Universum beliebter an als je zuvor. Wenn du einen Beweis dafür haben willst, dann schau dir einfach die Crowdfunding-Kampagne für Cyberpunk 2077 - The Board Game an.

Das Brettspiel Cyberpunk 2077 wird als rasantes, kooperatives taktisches Actionspiel beschrieben. Im Mittelpunkt steht eine Geschichte, in der du entweder als V, Panam, Jackie oder Judy spielst und versuchst, in der von Verbrechen geplagten Night City in die große Liga aufzusteigen.

Dein Ziel ist es, es als Edgerunner zu schaffen, und um dies zu erreichen, musst du 30 Stunden Story-Inhalte in der Hauptkampagne durchspielen, auf die ein endloser Afterlife-Missionsgenerator folgen kann. Das Spiel hatte ein Ziel von 100.000 US-Dollar, das es sehr leicht übertraf und zum Zeitpunkt des Schreibens fast 2 Millionen US-Dollar gesammelt hatte.

