Cyberpunk 2077, Bluey und mehr kommen endlich auf PlayStation Plus

HQ

Sony bringt PlayStation Studios-Spiele vielleicht nicht direkt auf PlayStation Plus auf den Markt, aber der japanische Konsolenhersteller bringt hin und wieder einige erstaunliche Spiele von Drittanbietern in seinen Abonnementdienst auf. Aus diesem Grund haben einige nur geduldig darauf gewartet, dass einige der bekanntesten Spiele ihren Weg in PS Plus finden. Für einen von ihnen hat das Warten endlich ein Ende.

Denn ein Blogbeitrag enthüllt, dass Cyberpunk 2077 plötzlich zur PlayStation Plus Extra-Sammlung hinzugefügt wurde. Das ist noch nicht alles, denn sowohl Sony als auch CD Projekt Red wissen, dass die meisten von uns auch die Phantom Libert-Erweiterung des Spiels wollen, also kannst du sie auch mit einem Rabatt von 30 % bekommen.

Besitzen Sie bereits Cyberpunk 2077 oder interessieren Sie sich nicht dafür? Keine Sorge, denn am 15. Juli werden noch eine Handvoll weiterer Spiele zur Sammlung hinzugefügt:



Abiotischer Faktor (am 22. Juli)



Banishers: Ghosts of New Eden



Bluey: The Videogame



New World: Aeternum



Planet Zoo



Risk of Rain 2



Tropico 6



PlayStation Plus Premium-Mitglieder bekommen nicht viel davon mit, denn die einzigen beiden klassischen Spiele, die am Dienstag hinzugefügt werden, sind Twisted Metal 3 und Twisted Metal 4.

Was halten Sie von diesen Neuzugängen?