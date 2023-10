Cyberpunk 2077 bekommt eine Live-Action-TV-Show

HQ

CD Projekt war schon immer offen dafür, Cyberpunk zu einem Multimedia-Franchise machen zu wollen, und es besteht kein Zweifel, dass die Veröffentlichung von Cyberpunk: Edgerunners auf Netflix viele dazu gebracht hat, Cyberpunk 2077 zu kaufen oder dorthin zurückzukehren, nachdem sie die großartige Serie gesehen haben. Dies führte dazu, dass sich das Spiel mehr als 25 Millionen Mal verkaufte, also wird es interessant sein zu sehen, ob die heutige Ankündigung diese Zahl noch weiter erhöhen und der Fortsetzung helfen kann.

Anonymous Content, die Produktionsfirma hinter True Detective, Mr. Robot und der kommenden Life is Strange-Adaption, wenn sie jemals das Licht der Welt erblickt, hat angekündigt, dass sie sich mit CD Projekt zusammentut, um eine Live-Action-TV-Serie zu machen, die auf dem Cyberpunk 2077-Universum basiert. Nicht, dass wir erwarten sollten, dass wir es in absehbarer Zeit sehen werden, da uns gesagt wurde, dass es sich noch in einem so frühen Entwicklungsstadium befindet, dass sie noch nach Drehbuchautoren und dergleichen suchen. Die gute Nachricht ist, dass Sie so viel Raum haben, um Ihre Träume davon, welche Art von Show dies sein sollte, in den Kommentaren unten zu teilen.