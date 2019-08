Cyberpunk 2077: Afterlife-Kartenspiel kommt nächstes Jahr

Der Brettspiele-Verleger CMON gab letzte Woche bekannt, dass sie sich mit CD Projekt Red zusammengetan haben, um ein Kartenspiel namens Cyberpunk 2077 - Afterlife: The Card Games zu produzieren. Der berühmte Spieleautor Eric M. Lang entwirft das Projekt, das Spieler 2020 nach Night City verfrachtet. Spieler werden darin zu sogenannten Fixern - "Datenbrokern und Masterminds in Night City, die Cyberpunks rekrutieren, sie mit Ausrüstung ausstatten und sie auf Missionen entsenden", heißt es in der offiziellen Ankündigung. Jede erfolgreiche Mission erhöht unser Ansehen auf der Straße und wer von einem Auftrag lebendig zurückkehrt, kann sein gesammeltes Wissen an neue Rekruten weitergeben.

"Wir haben eine große Brettspiel-Community im Studio und wir könnten nicht glücklicher sein, mit CMON zusammenzuarbeiten. Wir lieben ihre Spiele und freuen uns sehr, der Welt unsere gemeinsame Vision für ein großartiges Kartenspiel im Cyberpunk-2077-Universum zu zeigen", sagte Rafał Jaki, Business Development Director bei CD Projekt Red.

