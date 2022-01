Cyberconnect2 teilt Verkaufszahlen ihrer letzten Anime-Brawler mit

HQ

Der Geschäftsführer des japanischen Entwicklerstudios Cyberconnect2 hat in einer Neujahrsansprache über aktuelle und kommende Projekte des Unternehmens gesprochen. Gematsu hat die Informationen für uns übersetzt und notiert, dass die Firma kommenden Monat ein neues Spiel ankündigen möchte. Dieses werde bereits im Sommer erscheinen, so der CEO Hiroshi Matsuyama. Darüber hinaus versicherte der Manager, dass Fans der Anime-Serie ".hack" pünktlich zum 20. Geburtstag der Marke Überraschungen erwarten dürfen.

Cyberconnect2 haben zuletzt Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles veröffentlicht, das sich seit Oktober 2021 laut Matsuyama 1,3 Millionen Mal verkaufen konnte. Zum Vergleich: Dragon Ball Z: Kakarot, das vor genau zwei Jahren erschien, habe inzwischen über 4,5 Millionen Exemplare veräußert, bestätigt der Geschäftsführer. Wir haben außerdem erfahren, dass Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 in fast fünf Jahren 8,7 Millionen Kopien verkauft habe.