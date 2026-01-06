Cyanide Studio bereitet uns auf Styx: Blades of Greed mit einer ordentlichen Portion rohem Gameplay vor

HQ

Nach der Verzögerung bis Ende 2025 wird der Entwickler Cyanide Studio bald das nächste Kapitel der Styx -Reihe starten, da Styx: Blades of Greed am 19. Februar auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen wird.

Da der Start noch etwa sechs Wochen entfernt ist, hat das Studio nun ein neues Gameplay-Video zum Titel veröffentlicht, ein umfangreiches Video, das über neun Minuten ununterbrochenes, rohes Gameplay zeigt, wie sich das Geschehen entfaltet und was die Spieler vom Titel erwarten können, wenn es erscheint.

Im Rahmen des Videos erwartet man neue Fähigkeiten und das vertikale Leveldesign sowie eine Reihe neuer Fähigkeiten und Tricks, die Styx einsetzen kann, um Gegner zu überraschen und lautlos und flüssig sein Ziel zu erreichen.

Sehen Sie sich unten die vollständige Gameplay-Präsentation an, um einen Vorgeschmack darauf zu bekommen, was kommt, wenn Styx: Blades of Greed nächsten Monat erscheint.