Cyanide präsentiert überarbeiteten Zeitfahrmodus in Tour de France 2020

Nachdem Nacon und Cyanide eine First-Person-Ansicht hinzugefügt und die Benutzeroberfläche sowie die KI der Sportler in Tour de France 2020 überarbeitet hatten, stellen sie uns nun einen verbesserten Zeitfahrermodus vor. Feedback der Spieler führte dazu, dass sich nun auch Details wie die Haltung unseres Radfahrers auf die verbleibende Ausdauer auswirken, was dem Modus zweifellos mehr Tiefe verleihen dürfte. Die echte Tour de France 2020 verzögert sich zwar bis zum Ende des Sommers, doch das Spiel wird voraussichtlich schon am 5. Juni auf Playstation 4, Xbox One und etwas später auch auf dem PC starten.

You watching Werben