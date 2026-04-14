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Cristian 'Cuti' Romero, einer der internationalen Stars von Tottenham Hotspur, wird den Großteil der verbleibenden Saison beim englischen Klub verpassen, wird sich aber rechtzeitig zur Weltmeisterschaft 2026 erholen, so Berichte. Der argentinische Innenverteidiger erlitt am Sonntag bei der 0:1-Niederlage gegen Sunderland eine mediale Kollateralbandverletzung. Romero kollidierte in der 63. Minute mit Torwart Antonin Kinsky und beide mussten vor Ort behandelt werden. Kinsky fuhr mit einem Verband am Kopf fort, doch Romero verließ den Raum hinkend.

Nach der Diagnose einer medialen Kollateralbandverletzung wird erwartet, dass Romero sechs bis acht Wochen ausfällt und sich rechtzeitig zur Weltmeisterschaft erholt. Die amtierenden Meister Argentinien spielen ab dem 16. Juni gegen Argelia, Österreich und Jordanien, und Romero spielt seit 2021 in der Nationalmannschaft.

Romero, ein bekannter offener Spieler gegen die Führung des Vereins, wird mit ziemlicher Sicherheit alle verbleibenden Spiele des Teams verpassen – das einzige, das 2026 in der Premier League noch kein Spiel gewonnen hat. Ein Albtraum, der die amtierenden Europa-League-Meister und einen Teil der "Big Six" der Premier League in die Abstiegszone geführt hat, auf Platz 18, zwei Punkte hinter West Ham, drei hinter Nottingham Forest.