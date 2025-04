Cut Baldur's Gate III Inhalt zeigt, wie Astarion Schattenherz tötet

HQ

So wie er im fertigen Spiel dasteht, ist Astarion ein geliebter Baldur's Gate III Gefährte. Er ist ein Vampir mit gerade genug Charme, um seinen bösen Neigungen entgegenzuwirken, und hat eine der lohnendsten Questreihen im Spiel, mit vielen Möglichkeiten, sein Schicksal zu entscheiden, je nachdem, wie du spielst.

Es ist wahrscheinlich, dass, wenn es ein bestimmtes Stück geschnittenes Material ins Spiel geschafft hätte, nur wenige Spieler Astarions Quest bis zum Ende gesehen hätten. In einem Video, das auf Reddit die Runde gemacht hat, sehen wir eine ziemlich grausige Szene, in der Astarion Shadowheart erwürgt.

Spekulationen deuten darauf hin, dass es sich um eine Zwischensequenz aus dem ursprünglichen Spieldurchlauf von Astarion handelt, in der man die Möglichkeit gehabt hätte, ihn zu töten, wenn man es nicht geschafft hätte, einen Gefährten zu füttern. Das macht mehr Sinn, als wenn ein Gefährte einen anderen in einer Szene tötet, an der der Spieler anscheinend nicht beteiligt ist.

Da Shadowheart möglicherweise der einzige Gefährte ist, der von derBaldur's Gate III breiteren Fangemeinde mehr geliebt wird als Astarion, gehen die Spieler davon aus, dass Astarion nicht lange überlebt hätte, wenn dies in ihren Spielen passiert wäre. Wenn sie nicht diejenigen wären, die ihn spielen, natürlich. Wenn du im Endprodukt als Astarion über einen Origin-Lauf spielst, hast du immer noch die Möglichkeit, dich von einem Gefährten zu ernähren, aber anstatt ihn zu töten, wenn er entdeckt wird, bekommst du eine Dialogszene, in der er ziemlich genervt von dir ist, weil du mitten in der Nacht in seinen Hals gebissen hast.