Curve Games CEO deutet eine "große Veröffentlichung gegen Ende des Jahres mit einem sehr beliebten Tier an"

HQ

Wenn du viele Indie- und AA-Spiele spielst, bist du wahrscheinlich sehr vertraut mit Curve Games, die viele Projekte in diesen Kategorien veröffentlichen. Das Unternehmen hat uns viele denkwürdige Titel beschert, darunter Microbirds Dungeons of Hinterberg Mitte 2024 und neuerdings auch Patattie Games' Wax Heads.

Während unserer Zeit bei DevGAMM hatten wir die Gelegenheit, uns mit dem CEO von Curve Games, Stuart Dinsey, auszutauschen und mit ihm zu sprechen, wo wir erfahren konnten, wie der Publisher seine Spiele auswählt und was er mit Dungeons of Hinterberg und Wax Heads erreichen möchte, einschließlich des Fokuss, dass der Fokus nicht auf enormen Verkaufszahlen von Anfang an liegt, sondern ein einzigartiges und sogar nischiges Erlebnis bietet, zu dem Fans jahrelang strömen werden zu kommen.

"Wenn wir am besten sind, konzentrieren wir uns auf Indie-Spiele und behalten unsere Persönlichkeit als Publisher bei, und wir unterschreiben Spiele, die wir lieben und die wir gerne mit dem Entwickler zusammenarbeiten. Microbird, die Dungeons of Hinterberg machen, einige der nettesten Menschen, die du je treffen wirst. Und das Spiel wurde sehr, sehr gut bewertet. Es ist nicht das erfolgreichste Spiel der Welt. Aber es ist ein fantastisches Spiel, das sich verkaufen und viele Jahre lang ein Publikum finden wird.

"Also gehen wir alle unsere Spiele so an. Wir geben nie zu viel Geld für ein Spiel aus, wir wollen Hits haben, wir wollen unseren Partnern Tantiemen liefern, und Wax Heads haben wir tatsächlich, du hast recht, wir haben das gerade veröffentlicht. Das ist eine Art gemütliche Punk-Simulation von der Arbeit in einem Plattenladen und dem Entwickler Patattie Games, es sind nur zwei Leute, einer aus Spanien und einer aus Großbritannien, und alles ist wunderschön handgezeichnet und es gibt 30 Songs darauf, ein komplett originaler Soundtrack. Und wie gesagt, es ist ein Spiel, das sein Publikum finden wird und wahrscheinlich Preise gewinnen wird, wir sind sehr, sehr stolz darauf, es war zwei Jahre in der Entwicklung. Es wird die Welt nicht beherrschen, aber momentan ist es sehr hoch in den Switch-Charts, besonders im Vereinigten Königreich und den USA. Offensichtlich haben manche Kulturen diese Plattenladenkultur nicht, daher wird es für uns in Asien mit diesem Spiel vielleicht schwierig. Aber wir konzentrieren den Titel darauf, wo wir glauben, dass die Spieler stehen werden."

HQ

Wir erkundigten uns außerdem, worauf wir uns später in diesem Jahr von Curve Games freuen sollten, woraufhin Dinsey uns Folgendes sagte.

"Wir haben bald eine Reihe von Spielen, die wir ankündigen wollen, daher kann ich nicht darüber sprechen, aber eines davon ist absolut fantastisch und wird gegen Ende des Jahres unsere große Veröffentlichung mit einem sehr beliebten Tier sein. Aber wir werden bald ankündigen, und bei all unseren Spielen, dass wir alle unsere Kinder gleichermaßen lieben, natürlich. Aber wir haben bald ein Spiel namens Sovereign Tower, das von einem französischen Entwickler erscheint, das eine Art Entscheidungs-Matter-Abenteuer ist, das sehr gut ankommt, die Wunschlisten fliegen, es gibt eine Demo auf Steam, die man, glaube ich, im Browser spielen kann, sehr einfach zu spielen. Also ja, vielleicht solltest du auf das achten."

Sehen Sie sich das vollständige Interview mit Dinsey oben an, um weitere Einblicke hinter die Kulissen zu bekommen, was das Indie- und AA-Spielegeschäft antreibt.