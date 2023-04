HQ

Der Begriff "Metroidvania" hat sich zu einem fast heiligen Status entwickelt. Das liegt natürlich vor allem an einigen wirklich beeindruckenden Spielen, und es ist auch ein Genre, in dem Indie-Spiele ziemlich aufgeblüht sind. Curse of the Sea Rats ist das neueste Abenteuer, das in diese Kategorie fällt, und versetzt dich in die Rolle einer Ratte, um dich durch eine große Karte zu kämpfen, um den Fluch zu brechen, der dich in eine Ratte verwandelt hat. Obwohl es einige Zeit dauert, bis es losgeht, war ich immer noch angenehm überrascht, wie unterhaltsam dieses Spiel am Ende war, denn obwohl das Spiel unter einigen Problemen leidet, die es ein paar Stufen nach unten werfen, macht es insgesamt immer noch Spaß zu spielen.

Sie können verschiedene Gegenstände kaufen, die Ihr Abenteuer viel einfacher machen.

Du bist eine Ratte geworden, eine Piratenratte, um genauer zu sein, und das ist das übergeordnete Thema, das ich brillant finde, da die Mischung hier perfekt ist und eine Menge großartiges Design ermöglicht. Um den Fluch zu brechen, musst du die entführte Tochter des Kapitäns retten, und so beginnt die Reise durch eine Vielzahl von Räumen, in denen die Karte schnell zu deinem besten Freund wird, indem sie dir hilft, vorwärts durch ein Level zu navigieren, und natürlich manchmal auch rückwärts. Denn wenn es eine Sache gibt, für die ein Metroidvania bekannt ist, dann ist es, dass man an bestimmten Passagen, die man bereits gesehen hat, erst im weiteren Verlauf des Spiels vorbeikommt.

Gleiches gilt hier, wo vor allem die Möglichkeit zum Doppelsprung es ermöglicht, Räume zu erreichen, die man vorher nicht erreichen konnte. Insgesamt denke ich, dass die Karte und die Navigation gut gestaltet, aber nicht ganz perfekt sind. Einige unnötige Rückverfolgungen, wenn Sie sterben, sind hauptsächlich das große Problem des Spiels, es wird ziemlich frustrierend, durch Räume zurücklaufen zu müssen, um einen weiteren Versuch eines Bosses oder einer Passage zu unternehmen. Es gibt auch ein Balance-Problem im Spiel, das sich nach ein paar Stunden deutlich bemerkbar macht. Der Held, oder besser gesagt jeder auswählbare Held, denn es gibt vier, hat einen Fähigkeitsbaum und bevor Sie diesen füllen, sind sowohl Feinde als auch Bosse eine viel größere Herausforderung als später im Spiel. Sobald Sie einige Fähigkeiten auf dem Buckel haben, sinkt der Schwierigkeitsgrad im Spiel radikal. Die meisten Bosse des Spiels sind kinderleicht, und die einzige Möglichkeit für das Spiel, eine Herausforderung zu schaffen, sind klassische Szenarien, in denen ein fehlgeschlagener Sprung Sie sofort tötet.

Die Frustration, sich durch eine Reihe von Räumen zurückkämpfen zu müssen, wird immer deutlicher. Das Gleiche gilt auch für das Erreichen des Spielladens, in dem Sie Gegenstände kaufen können, da diese Orte in ziemlich langen Abständen verstreut sind und selbst wenn Sie eine praktische Pfeife kaufen können, um sich dorthin zurückzuteleportieren, gibt es keine Möglichkeit, dorthin zurückzukehren, von wo aus Sie sich ursprünglich teleportiert haben.

Die Vielfalt der Umgebungen ist brillant.

Die Umgebungen, durch die man sich bewegt, sind sehr schön und ich bin beeindruckt von der gebotenen Vielfalt. Es ist eine großartige Umgebung, sowohl in Bezug auf das Design als auch auf die Grafik, und ein Großteil des Grundes, warum ich es bis zum Abspann geschafft habe, waren die angebotenen Umgebungen. Denn obwohl die Karte ein großes, miteinander verbundenes Labyrinth ist, ist sie auf eine gute Art und Weise abwechslungsreich. Sogar die Musik schafft es, die Atmosphäre zu verstärken, aber ein kleiner negativer Finger muss auf die störenden Soundeffekte gezeigt werden, wenn die Ratten gezwungen sind, bei jedem Sprung oder Schlag zu schreien. Ich muss leider auch darauf hinweisen, dass das Spiel ziemlich häufig abgestürzt ist, und da ich bereits deutlich gemacht habe, dass es frustrierend ist, sich durch ein Level zurückzukämpfen, war dies natürlich noch ärgerlicher, wenn Abstürze passierten.

Die handgezeichneten Grafiken sind atemberaubend schön.

Neben einigen Plattformsprüngen gibt es hier jede Menge Action. Die Bildschirme sind voller Feinde und es gibt auch viele Bosskämpfe. Wie ein Großteil des Spielinhalts ist alles gut gemacht, aber es fehlt die wirkliche Finesse. Die Feinde haben eine gute Abwechslung, sind aber oft eher ein Ärgernis, das man loswerden muss, als lustige Herausforderungen. Ebenso sind die Bedienelemente nicht präzise genug, so dass das Springen von Plattformen ein Ärgernis sein kann. Viele der Bosskämpfe des Spiels sind vollkommen in Ordnung, aber die größte Befriedigung des Spiels liegt in der Erkundung dank der vielen aufregenden und wunderschön gestalteten Umgebungen, die besucht werden.

Curse of the Sea Rats hat viele gute Qualitäten, die es zu einem guten Spiel machen, und wenn nur einige seiner Mängel behoben worden wären, könnte es definitiv ein Spiel sein, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Es gibt ein paar zu viele Momente, die es zurückhalten, als dass es wirklich für sich alleine stehen könnte, aber da ich das in den letzten Tagen ziemlich oft gespielt habe, ist auch klar, dass es in vielerlei Hinsicht ein sehr unterhaltsames Abenteuer war. Ein bisschen mehr Feinschliff und Petoons Studio wäre hier auf der Gewinnerseite.