Curse of the Dead Gods schließt Early-Access-Phase im Februar ab

Supergiant Games hat mit Hades letztes Jahr viel Aufmerksamkeit erhalten, doch das Genre der Roguelite-Abenteurer weist eine starke Konkurrenz auf. Passtech Games und Focus Home Interactive haben im vergangenen Februar ihren Titel Curse of the Dead Gods in die Early-Access-Phase entlassen und dort scheint sich das Game gegen viele Kontrahenten behaupten zu können. Heute haben wir erfahren, dass sich der Titel der Veröffentlichung nähert.

Curse of the Dead Gods wird am 23. Februar auf PC (Steam, Epic Games Store) und Konsolen (Playstation 4, Nintendo Switch und Xbox One) erscheinen. Für die Veröffentlichung bereitet Passtech Games ein weiteres Content-Update vor, das unter anderem das wahre Ende des Spiels einführt. Wenn ihr mehr über den Titel erfahren wollt, bekommt ihr in dieser Meldung einen Vorgeschmack.