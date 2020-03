Curse of the Dead Gods leidet auch auf Xbox One und PS4

Curse of the Dead Gods ist ein stilisiertes Roguelike-Actionspiel, das wir uns diese Woche näher anschauen wollten, weil es seit kurzem erhältlich ist. Das Game ist zwar noch lange nicht fertig, aber das spielt bei Early-Access-Spielen ja keine Rolle und deshalb hat uns der Entwickler Passtech mit einem Launch-Trailer auf die Veröffentlichung aufmerksam gemacht. Dort sehen wir wiederum, dass das Game nun auch für Playstation 4 und Xbox One gelistet ist (zumindest sind die jeweiligen Logos bereits eingebunden worden). Da es für das Game aber noch kein Datum gibt, werden sich Spieler vorerst mit der Early-Access-Version auf Steam abfinden müssen.

