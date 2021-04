Curse of the Dead Gods: Dead Cells diente als Inspiration für neues Update

You're watching Werben

Letzten Monat hat das Roguelite Curse of the Dead Gods (zur Kritik) den Early Access verlassen. Nun ist das erste größere Update für PC, Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch erschienen.

Die Besonderheit: Das Update ist stark vom "Roguevania" Dead Cells inspiriert. Neben drei ikonischen Waffen aus Dead Cells ist der neue Raum-Typ "Vault Room" an die "Cursed Chest" aus dem Vorbild angelehnt. Um an den Inhalt einer Truhe zu gelangen, dürft Ihr nicht von einem Gegner getroffen werden. Ebenfalls neu: der Fluch "Curse of the Headless", der dem Prisoner aus Dead Cells Tribut zollt.

Eine Übersicht aller neuen Features bietet die offizielle Steam-Seite von Curse of the Dead Gods. Aktuell ist das Basis-Spiel auf sämtlichen Plattformen um 20 Prozent im Preis reduziert. Einen neuen Trailer findet Ihr oberhalb dieser News.