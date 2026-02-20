Curling bei den Olympischen Winterspielen: Zeiten und wie man die Finals in Männer- und Frauenwettbewerben anschaut

HQ

Die Olympischen Winterspiele in Mailand-Cortina gehen zu Ende, ebenso wie Curling, das zu den herausragenden Disziplinen bei den Olympischen Winterspielen gehört und zudem überraschend kontrovers ist. Jetzt, da sich der Staub gelegt hat, befinden wir uns in den allerletzten Phasen der Männer- und Frauenwettbewerbe im Curling.

Am Freitag, den 20. Februar, finden die Halbfinals im Frauencurling statt: Schweden gegen Kanada und USA gegen Schweiz. Beide Spiele beginnen heute um 14:05 Uhr MEZ, 13:05 GMT.

Das Bronzemedaillenspiel im Frauencurling findet am Samstag, den 21. Februar, um 14:05 Uhr MEZ, 13:05 Uhr GMT statt, und das Finale am allerletzten Tag der Olympischen Spiele am Sonntag, den 22. Februar, um 11:05 Uhr MEZ, 10:05 GMT.

Das Curling-Finale der Herren zwischen Großbritannien und Kanada am Samstag

Im Herrencurling schied die Schweiz gegen Großbritannien aus und Norwegen schied am Donnerstag im Halbfinale von Kanada aus. Das Bronzematch zwischen dem Schweizer und dem Norweger findet am Freitag um 19:05 Uhr MEZ, 18:05 GMT statt.

Schließlich findet das Goldmedaillen-Curling-Spiel am Samstag, den 21. Februar, um 19:05 Uhr MEZ, 18:05 GMT statt. Werden Sie die letzten Phasen des Curlings bei den Olympischen Winterspielen verfolgen? Denken Sie daran, dass Sie die Olympischen Winterspiele auf Ihrem lokalen Sender und in Eurosport über HBO Max sehen können, das in jedem Abonnement enthalten ist.