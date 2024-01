Curb Your Enthusiasm erhält ersten Trailer zur letzten Staffel

Curb Your Enthusiasm ist wohl eine der besten Sitcoms, die je gedreht wurden, und eine Art spirituelle Fortsetzung von Seinfeld - in dem die Charaktere auf Larry David und seinen Freunden basieren - aber stattdessen Larry David und seine Freunde in übertriebenen Versionen ihrer selbst spielen.

Aber nach elf Staffeln (die erste wurde im Jahr 2000 ausgestrahlt) ist es nun an der Zeit, sich von allen zu verabschieden, mit Staffel 12, die am 4. Februar auf HBO Max Premiere feiert und deren vermutlich letzte Folge jemals am 7. April ausgestrahlt wurde. Wir haben jetzt den ersten Trailer, und es scheint, als wären die meisten Charaktere für mehr zurück, mit genau der Art von verdrehtem und schwarzem Humor, die Curb Your Enthusiasm überhaupt erst berühmt gemacht hat.

Schaut es euch unten an und sagt uns bitte im Kommentarbereich, was eurer Meinung nach der lustigste Moment der Show war.