Curaçao-Trainer Dick Advocaat tritt vier Monate vor seinem WM-Debüt zurück

Curaçao, die kleine karibische Insel, Teil des Königreichs der Niederlande, mit nur 155.826 Einwohnern laut Volkszählung 2023, die kürzlich Geschichte schrieb, indem sie als kleinstes Land sich für die Weltmeisterschaft qualifizierte, wo sie nächstes Jahr debütieren werden, erlitt vier Monate vor dem Wettbewerb einen Rückschlag, da ihr Cheftrainer Dick Advocaat zurückgetreten ist.

Advocaat, der Curaçao im vergangenen November zu einer wundersamen Qualifikation führte und dabei das deutlich größere Jamaika in den CONCACAF-Qualifikationen besiegte, trat zurück, um sich um seine Tochter zu kümmern, da er gesundheitliche Probleme hatte. "Ich habe immer gesagt, dass Familie vor dem Fußball kommt. Das ist daher eine natürliche Entscheidung", sagte er, obwohl "ich Curaçao, seine Menschen und meine Kollegen sehr vermissen werde", da ich die Qualifikation für das kleine Land als einen der Höhepunkte meiner Karriere betrachte.

Dick Advocaat, 78, hat eine lange Trainerkarriere über vier Jahrzehnte, zuletzt in Ländern wie Irak, Serbien, Russland sowie Vereinen wie Feyenoord, Utrecht, Fenerbahçe oder PSV. Er war bereits bei einer Weltmeisterschaft dabei, unter anderem gegen Südkorea 2006 und gegen die Niederlande 1994, wo er das Viertelfinale erreichte.