Cupra wird im September ein neues Showcar vorstellen, das 2026 vollständig uraufgeführt und auf den Markt gebracht werden soll

Cupra entwickelt sich stetig zu einem der am schnellsten wachsenden Automobilhersteller in Europa, denn seit seinem Debüt im Jahr 2018 nähert er sich der Marke von einer Million ausgelieferten Fahrzeugen. Mit diesem Wachstum im Rücken blickt Cupra nun in die Zukunft, und dies wird bereits im September der Fall sein, wenn das Unternehmen auf der Volkswagen Group Media Event erscheint, um ein brandneues Showcar zu präsentieren.

Laut einer Pressemitteilung wurde uns mitgeteilt, dass wir am 7. September mit der Präsenz des Autoherstellers in München rechnen können, um ein Showcar vorzustellen, das "die Markenvision und die zukünftige Designsprache verkörpern wird".

Viel mehr erfahren wir über das Auto nicht, außer, dass es die "perfekte Symbiose zwischen Mensch und Maschine ist, in der das Fahrerlebnis und die Emotionen ihren vollsten Ausdruck erreichen".

Cupra gibt außerdem an, dass das Auto selbst am 8. September um 19:30 Uhr MESZ im Rahmen der Cupra Media Conference in voller Länge gezeigt wird und dass es nach seiner Enthüllung im Jahr 2026 eine Weltpremiere erleben wird, bevor es im selben Jahr auf den Markt kommt.

Schau dir unten einen Teaser für dieses neue Modell an.