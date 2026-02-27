Cupra wird 2026 drei neue Elektrofahrzeuge auf den Markt bringen

HQ

Cupra ist eine der EV-Marken, die in letzter Zeit ein beeindruckendes Verkaufswachstum verzeichnen, und in zahlreichen europäischen Märkten verzeichnen sie zweistellige Umsatzsteigerungen.

Daher nutzt die Marke diesen Schwung, um das angebotene EV-Portfolio zu erweitern, ein Portfolio, das voraussichtlich um drei neue Modelle erweitert wird.

Zunächst einmal werden sie ihren neuen Raval auf den Markt bringen, ein preisgünstiges Modell, das zu einem rekordniedrigen Preis vorgestellt wird. Cupra selbst bezeichnet den Raval als "einen Spielveränderer".

Außerdem sollen in diesem Jahr aktualisierte Versionen sowohl des Born als auch des Tavascan erscheinen, und der Born soll am 5. März erscheinen.