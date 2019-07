Cuphead-Erweiterung wurde verschoben, um Crunch vorzubeugen

Leute Woche haben wir einen neuen Trailer zur Cuphead-Erweiterung The Delicious Last Course bekommen, da Studio MDHR die Produktion des Inhalts auf 2020 hinauszögerte. Obwohl die meisten Fans Verständnis für die Meldung haben dürften, zeigten sich einige Spieler enttäuscht über den Verzug. Der Entwickler erklärte Kotaku anschließend noch einmal ausführlicher, warum sie die Arbeiten nicht zum angepeilten Termin fertigstellen werden. Laut Chad Moldenhauer von Studio MDHR sei das aus Rücksicht vor den Mitarbeitern geschehen:

"Obwohl wir ursprünglich einen Veröffentlichungstermin in 2019 für die Erweiterung 'Delicious Last Course' angekündigt haben, ist es unsere oberste Pflicht [sicherzustellen], dass dieses neue Abenteuer die Sorgfalt und Qualität [erhält], auf die wir stets abzielen. Wir möchten absolut sicher sein, dass sich dieses nächste Abenteuer [sinnvoll] in die Welt von Cuphead [einreiht] und voller Momente steckt, die die Spieler überraschen und begeistern."

"Darüber hinaus hat uns die Entwicklung des Originalspiels gezeigt, wie wichtig es ist, die Dinge so zu gestalten, dass sie gesund und nachhaltig für unser Team sind. Es war keine leichte Entscheidung, aber wir sind zuversichtlich, dass [sich die zusätzliche Zeit] in einer qualitativ besseren Erfahrung [niederschlägt], die umso süßer ist, wenn sie endlich erscheint."

Das Studio ist nicht allein mit ihrem Kampf gegen den Crunch, unter den so viele talentierte Entwickler leiden. Respektiert ihr die Entscheidung oder wollt ihr den Inhalt so früh wie möglich?