Cuphead-DLC Delicious Last Course zerreißt Nervenkostüm Ende Juni

Es ist schon eine Weile her, seit wir das letzte Mal über den knallharten Action-Plattformer Cuphead berichtet haben, doch heute Morgen haben wir erfahren, dass die ausstehende Erweiterung "Delicious Last Course" am 30. Juni 2022 auf allen Konsolen und PC erscheinen wird. In diesem Add-On, das 2019 angekündigt wurde, reisen Cuphead, Mugman und die neue Spielfigur Ms. Chalice auf die "DLC"-Insel, um sich neuen Herausforderungen zu stellen. Studio MDHR verspricht frische "Waffen, magische Talismane" und "fürchterliche Bosse", von denen wir einige im jüngsten TGA-Trailer sehen konnten.