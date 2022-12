Cuphead: The Delicious Last Course hat mehr als 2 Millionen Exemplare verkauft

Bereits im Juli erfuhren wir, dass Cuphead: The Delicious Last Course es geschafft hatte, 1 Million Spieler in weniger als zwei Wochen zu übertreffen, was bedeutet, dass es diesen Meilenstein ein paar Tage schneller als das Original erreicht hatte. Die gute Nachricht ist, dass seitdem noch mehr Spieler den schönen und herausfordernden DLC genossen haben, aber die "schlechte" Nachricht ist, dass die Spielerbasis langsamer wächst als das Basisspiel.

Studio MDHR hat bekannt gegeben, dass Cuphead: The Delicious Last Course seit seiner Veröffentlichung vor etwas mehr als 5 Monaten mehr als 2 Millionen Exemplare verkauft hat. Eine unglaubliche und wohlverdiente Leistung, auch wenn Cuphead das Gleiche in nur 3 Monaten geschafft hat.