Cuphead nimmt es in dieser von Fans erstellten Stufe mit dem gestiefelten Kater auf: Der Tod des letzten Wunsches

Als Puss in Boots: The Last Wish debütierte, lobten viele seinen Bösewicht als einen der besten im Bereich des Animationsfilms, wobei der Tod wirklich den Einsatz für das erhöhte, was wir von Animationsfilmen erwarten. Während sich der furchterregende Charakter als große Herausforderung für Antonio Banderas' katzenartigen Helden erwies, haben wir jetzt gesehen, was passiert, wenn der Tod seine Aufmerksamkeit auf Studio MDHRs Porzellanschutz Cuphead richtet.

In einer brillanten und scheinbar absurd herausfordernden Bühne, die von MORØ Productions erstellt wurde, nimmt Cuphead den Tod auf, einen neuen Boss, der neue Mechaniken zum Verständnis und zur Überwindung bringt, während im Hintergrund ein passender, rasanter und optimistischer Originalsong von DPZ läuft. Unten könnt ihr euch den Clip der Schlacht in Aktion ansehen, ebenso wie den Soundtrack, der es absolut wert ist, angehört zu werden.