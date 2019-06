Cuphead begleitet euch in Tesla-Autos

Trotz seines legendären Schwierigkeitsgrades war Cuphead von Studio MDHR ein großer Erfolg, als der Titel auf PC und Xbox One startete. Im April dieses Jahres folgte schließlich der Nintendo-Switch-Port und nun haben wir erfahren, dass der Plattformer noch ganz andere Ziele verfolgt. Der Unternehmer Elon Musk hat im "Ride the Lightning"-Podcast enthüllt, dass wir das Spiel in den Tesla-Modellen 3, S und X sehen werden.

Was genau bedeutet das? Offenbar konnte Musk Studio MDHR überreden, eine Version des Spiels in die teuren Luxusautos zu portieren. Gespielt wird mit einem klassischen USB-Controller und "sauberer" Bildrate auf einem der Bildschirme in diesen Fahrzeugen - die Touchscreen-Steuerung der Switch funktioniert dort leider nicht.

"Als Tesla sich an uns wandte, um Cuphead in ihren Fahrzeugen zu [spielen], waren wir begeistert", sagte Maja Moldenhauer von MDHR unseren Kollegen von IGN. "Es war wirklich aufregend, herauszufinden, dass Mr. Musk ein Fan unseres Spiels war, und wir die Chance zu bekommen, mit einem so innovativen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Wir hoffen, dass Cuphead solch vorausschauenden Fahrzeugen [mehr] Spaß verleihen kann."

Aufgrund von Speicherplatzbeschränkungen werden die Tesla-Versionen lediglich das Level "Inkwell Isle One" enthalten, aber selbst das ist schon ein bisschen beeindruckend. Würdet ihr Cuphead in einem der teuren Autos spielen wollen?

