Cummings Aerospace bereitet sich auf die skalierte Produktion der Hellhound-Drohne vor

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . Cummings Aerospace geht nach einer Reihe erfolgreicher Flugtests Anfang des Jahres von der Entwicklung zur Low-Rate-Produktion seiner Hellhound-Loitering-Munition über, wie Defense News berichtete.

In der Nähe des Redstone Arsenal in Alabama gelegen, wissen wir jetzt, dass die Anlage des Unternehmens jetzt in der Lage ist, bis zu 100 Luftfahrzeuge pro Monat zu produzieren, wobei modulares Design und kommerzieller 3D-Druck genutzt werden, um schnell und kostengünstig zu skalieren.

Da das US-Militär nicht nur auf Innovation, sondern auch auf Fertigungsbereitschaft Wert legt, will Cummings im Vorfeld des LASSO-Programms an beiden Fronten liefern. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich der Hellhound in den Wettkampfprüfungen schlagen wird.