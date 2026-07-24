"Culture first" London Games Festival ist "mit Abstand das größte Videospiel-Event im Vereinigten Königreich".

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Das Vereinigte Königreich befindet sich seit einiger Zeit in einer Übergangsphase in Bezug auf seine Haltung zu Videospiel-Events. Vor einigen Jahren fanden die letzten eigenständigen EGX- und EGX Rezzed-Events statt, bevor die Conventions mit MCM Comic Con fusionierten und im Grunde ihre Identität verloren. Es hinterließ eine Lücke, die gefüllt werden musste – etwas, das das London Games Festival sehr begierig ist.

Ähnlich wie das Summer Game Fest Anfang Juni in den Vereinigten Staaten zu einem Pseudo-E3-Ersatz wird, ist London Games Fest nun jedes Jahr das führende Ziel für Videospielfans im Vereinigten Königreich, wobei das Event im April 2027 mit einem neuen und viel größeren Veranstaltungsort zurückkehren soll. Vor diesem Hintergrund haben wir kürzlich mit Festivaldirektor Michael French MBE gesprochen, um mehr über LGF und die Zukunft der Veranstaltung zu erfahren.

Zunächst bestätigte French: "Zahlenmäßig können wir mit Sicherheit sagen, dass wir das größte Videospiel-Event im Vereinigten Königreich sind" und wies darauf hin, dass LGF EGX als Ort abgelöst hat. Das ist in den letzten 11 Iterationen der letzten 11 Jahre passiert, wobei sogar viele EGX-ähnliche Elemente übernommen wurden , darunter "eine Consumer-Showcase, eine öffentlich zugängliche Showcase, in der Leute coole neue Spiele und viele Branchen-Dinge dazu spielen können." Das alles bedeutet, dass LGF jetzt "ganz oben auf dem Stapel" steht.

Mit Unterstützung des Büros des Bürgermeisters von London gibt es viele Pläne, LGF in Zukunft weiter auszubauen und auszubauen – etwas, das wir auch bei French erkundigt haben. Er sagte uns: "Wir haben für die nächsten paar Jahre zusätzliche Unterstützung der nationalen Regierung als Teil von etwas, das sie Games Growth Package im Creative Industry Sector Plan nennen." Das bedeutet: "Unsere aktuelle Position, es zu einem einzigen, einzigen Veranstaltungsort mit vielen großartigen Sachen drumherum auszubauen, ist die mittelfristige Vision und das zu entwickeln."

Der nächste Schritt wird sein , "den Rest der Branche in unserem Land für die Veranstaltung zu begeistern und zu wissen, dass es nur ein einziger Aufmerksamkeitspunkt ist", während gleichzeitig das "Culture First"- Design bewahrt wird, das LGF ermöglicht, "ständig neue Dinge auf die Oberfläche zu bringen". Bis zu diesem Punkt geht es nicht nur darum, bessere Unterstützung und Aufmerksamkeit von den AAA-Titanic-Verlagen zu bekommen. die "sowieso eine etwas schwere Zeit haben", da das unmittelbare Ziel sein wird, "größere Besucherzahlen zu haben und wir werden ein noch festerer Bestandteil im Kalender sein."

French schließt dann mit den Worten: "Ich denke, die Nachfrage nach Veranstaltungen wächst. Die Leute wollen zu Veranstaltungen gehen und Spiele sehen. Die Leute wollen Spiele spielen. Die Leute spielen mehr Spiele als je zuvor. Also ist es hoffentlich gut für uns."

Wir sprachen außerdem mit French darüber, was LGF weiterhin von anderen Spieleveranstaltungen lernt, und ob sich die neuesten Trends im globalen Spielesektor im britischen Spielegeschäft widerspiegeln. Sie können dies und mehr unten im vollständigen Interview sehen.