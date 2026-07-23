Die Ein-Mann-Armee. Es ist teilweise ein Konzept, ein Klischee, aber auch genau das, was im Zentrum dieses First-Person-Shooters steht, der vollständig versteht, worum es in dem Genre geht – ganz ohne den einfachen und völlig offensichtlichen Weg zu wählen. Entwickelt von einer einzigen leidenschaftlichen Person (Jason Smith) mit einem Händchen für das "Boomer-Shooter"-Subgenre, ist dies ein echtes und treues Retro-Fest sowie eine Reminiszenz an die guten alten Zeiten, als der Hauptcharakter Caleb aus Blood um Duke Nukems Gunst in einem Duell kämpfte, um zu sehen, wer die besten One-Liner hatte. Die schwersten Geschütze und die verborgensten Überraschungen. Hier bekommst du jedoch nur wenige witzige Pointen, aber alles andere und noch mehr.

Menschen verschwinden auf mysteriöse Weise... und tauchte in Haufen brauner Schleim auf.

3D Realms ist der Publisher, und das Spiel bemüht sich sehr, das Erbe einer vergangenen Ära zu verbinden und zu entwirren. Das Spiel wurde ursprünglich 2022 für den PC veröffentlicht und hat sich bei denen, die diese Art von retro-inspiriertem Blutvergießen schätzen, einen Ruf erarbeitet. Jetzt, vier Jahre später, kommt es auf Konsolen. Vielleicht hast du im Laufe der Jahre andere ähnliche Tribute ausprobiert, wie Prodeus, Warhammer 40,000: Boltgun – oder, was das betrifft, Ion Fury ? Brillante Spiele, mit genau dem richtigen Hauch von Humor. Cultic basiert auf genau derselben Grundformel. Und das wird dem Genre gerecht – denn wen interessiert schon, dass es ein älteres Spiel nach heutigen Maßstäben ist, wenn es 2026 auf anderen Plattformen debütiert und eindeutig einer Ära und einem visuellen Stil Tribut zollt, die weder versuchen, Unreal Engine zu sein noch durch Raytracing und die neueste Grafiktechnologie hervorzustechen.

Ein Porträtfoto ist dein bester Freund – genau wie ein Zippo und ein Winchester.

Wenn wir die Geschichte kurz zusammenfassen, ist sie weder besonders bahnbrechend noch überhaupt einzigartig. Ich würde es quasi-spektakulär und vertraut nennen. Du wachst in einem Haufen verstümmelter Leichen auf, bist dir aber nicht ganz sicher, was vor sich geht, außer dass ein satanischer Kult auf den Straßen tobt. Das Intro des Spiels berührt Herzsaiten, die an Resident Evil erinnern, mit Entführungen und seltsamen Vorkommnissen, und das Spiel wird an manchen Stellen (besonders in den dunkleren Abschnitten) unheimlich, auch wenn ich selten wirklich Angst habe. Er verbindet das Okkulte mit Body-Horror und einem Hauch von Paranormalem, gemischt mit einem Hauch von Detektivarbeit in einer Kleinstadt, in der nichts ganz stimmt. Das reicht, und es ist Grund genug für uns, loszulegen. Schließlich stehen die Waffen im Mittelpunkt.

Werbung:

Das Kampfsystem in Cultic ist ein gemischtes Muster – es sind gleichermaßen altmodische und modernere Innovationen. Ein Waffenrad, bei dem die Zeit langsamer wird? Check. Über den Boden gleiten und Tacklings, die Gegner lähmen? Schau dir das auch an. Hier liegt auch der Charme des Spiels, da es eine 16-farbenige Bolognes effektiv mit zeitgenössischeren Spielmechaniken verbindet. Es stammt absichtlich aus mehreren Epochen, also lassen Sie sich nicht davon abschrecken, dass es so aussieht, als hätte jemand eine Dose braune Bohnen geöffnet und sie mit voller Wucht auf Ihren teuren 4K-Bildschirm geworfen. Die Pixel, aus denen die Gegner und das Gelände bestehen, kann man im Nahaufnahme an einer Hand abzählen, aber man kann diese völlig bewusste Entscheidung nicht wirklich kritisieren und behaupten, die Grafik sei ein Fehlschlag. Es ist eine Hommage, eine sehr bewusste Hommage an die Retro-Ästhetik, und das Spiel ist sicherlich nicht langweilig zu spielen.

Der Teufel im Loch... und das Feuer am Himmel. Wir brauchen hier etwas von einem schwereren Kaliber.

Neben dem Angriff auf meine Gegner und sie betäubt zurücklassen, kann ich mein Repetiergewehr über den Boden ziehen und von der Hüfte aus breit feuern, wobei ich mit meinem sekundären Feuer einen Zeitlupeneffekt erzeugt, bei dem ich Kopfschüsse aneinanderreibe und Köpfe wie Wasserballons explodieren – was sich sowohl neu als auch vertraut anfühlt. Oder, was das betrifft, wenn ich großzügig Dynamit werfe (oder diese abgeklebten Cluster für einen breiteren Effekt entfessle oder es mit einem Molotowcocktail kombiniere). Nun, dann detonieren und brennen die meisten Dinge vor mir, wobei die Leichen sich wie die toten Schleimkörper in Richtung meiner Kamera drehen.

Denn hier willst du schließlich landen – es geht nicht darum, alte Regeln umzuschreiben, sondern sie zu ehren, sondern mit modernen Gameplay-Innovationen. Deine Taschenlampe, die die Umgebung erhellt? Es flackert auch in Richtung von Geheimnissen, die in der Umgebung verborgen sind – aber gleichzeitig kannst du nur einhändige Waffen abfeuern, was auch gilt, wenn du einen Aufstandsschild trägst, mit dem du auch Schädel einschlagen kannst. Es ist gut ausbalanciert und liefert in jeder Einstellung einen befriedigenden Schlag, und die Levels, in denen sich das Okkulte entfaltet? Sie sind absolut riesig, was mich anfangs mit stundenlangen Prüfungen und hunderten Gegnern schockiert hat. Quake -ähnliche Level, die in 50 Sekunden abgeschlossen werden können? Davon findest du hier nichts.

Werbung:

Die Level sind riesig und bieten verschiedene Ansätze, sie zu bewältigen – sowie zahlreiche clevere Möglichkeiten, alles in die Luft zu jagen und alles in Brand zu setzen, was sich bewegt.

Ich schätze auch, dass das Spiel nicht mit einem Labyrinth schmaler Korridore gestaltet wurde; Die meisten Schlachten können aus verschiedenen Blickwinkeln und Ecken geführt werden, da die Schlachtfelder je nach Herangehensweise oft unterschiedliche Strategien bieten. Du kannst dich an der Seite vorbeischleichen, aber auch an der Seite herumgehen oder von oben angreifen – oder einfach von vorne mit scharfen Waffen reingehen. Die Wahl liegt oft bei dir. Das Spiel bietet außerdem klassische 'Waffenwerkbänke', auf denen du dein Arsenal aufrüsten kannst, mit Optionen wie schnelleren Feuerraten, vielleicht stärkerer Munition mit größerer Wirkung oder zusätzlichen Spieleffekten, die oft eine Verlangsamung der Zeit beinhalten. Jeder weiß, dass Zeitlupe der Vergangenheit angehört – aber sie ist immer willkommen – besonders, wenn nur noch zwei Schüsse in einer doppelläufigen Schrotflinte und vier wütende Feinde auf dem Bildschirm sind, wobei der Winkel zu deinen Gunsten wirkt, wenn du die Schüsse richtig ausrichtest.

Dynamit und Geheimnis.

Es hält sich sicherlich nicht an irgendwelche Konventionen, weder für das Ego-Genre noch für den klassischen 'Boomer-Shooter' – aber es ist auch nicht langweilig zu spielen, und es ist schwer, das Spiel für seinen visuellen Stil zu kritisieren, auch wenn es aussieht wie... Braunes, graues und totes Fleisch, das verfault und in Barbecue-Gewürz geworfen und dann in der Sonne zum Garen liegen gelassen wurde. Der gegnerische Kader hingegen hätte mehr Abwechslung vertragen können; In der Regel schießt man auf unterschiedlich gefärbte Figuren, die auf leicht unterschiedliche Weise bewaffnet sind, mit gelegentlichen Überraschungen in Form schwerer Kavallerie, die einen mit Fleischhaken anlockt und Bärenfallen auswerfen, sowie auf einige andere satanische Abscheulichkeiten, die genauso schnell und weit springen können wie die gehäuteten Varianten aus Half-Life 2 und Ravenholm, sowie verschiedene geisterhafte Feinde mit Fähigkeiten, die ich dir überlasse, selbst zu entdecken.

Hier hätte ich mir etwas mehr Abwechslung gewünscht, um interessantere Schlachten mit mehr Dynamik zu bieten. Auch die Umgebungen hätten von einer etwas öfteren Farbpalette profitieren können, um der Abwechslung zu sorgen – denn obwohl sie durchaus riesig sind und leicht unterschiedliche strategische Routen zum gleichen Ziel bieten, unterbrochen mit einfacheren Rätseln, kann man Tunnelblick bekommen und die Augen nach einer Weile müde werden. Dennoch lohnt es sich, jede Ecke und jeden Winkel zu erkunden, denn im Gelände verbergen sich natürlich die üblichen Geheimnisse und abgelegenen Räume, die zum Konzept gehören.

Am Ende wird alles rot – besonders wenn du dein Arsenal mit neuen Fähigkeiten aufrüstest.

Cultic ist 'neu-alt' – mangels eines besseren Begriffs. Es verfolgt einen klassischen Ansatz für das Genre, einschließlich der visuellen Elemente, und würzt es mit rhythmischen modernen Akzenten. Es ist keine Revolution, keine Weiterentwicklung – es ist guter alter Spaß und klassisches Gemetzel, gesehen durch die Augen und Leidenschaft eines treuen Fans des Genres. Die Konsolenversion enthält alle bisher veröffentlichten Inhalte – sowohl Kapitel 1 als auch 2 sowie einen Überlebensmodus. Es sind viele Stunden Spielzeit, verpackt in einer braunen Box mit roten Schnürsenkel – die ich gleichzeitig als zeitlos und modern empfinde.