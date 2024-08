Cult of the Lamb: Unheilige Allianz und Pilgerpaket jetzt zum Download verfügbar

HQ

Das neueste große Update für das gefeierte Indie-Spiel Cult of the Lamb ist da und gibt uns eine ganze Reihe guter Gründe, uns wieder in den unterhaltsamen Wahnsinn zu stürzen. Unholy Alliance, wie das Update heißt, ist auf allen Plattformen völlig kostenlos und führt einen neuen spielbaren Charakter ein, die Ziege.

Darüber hinaus ist es jetzt möglich, das gesamte Cult of the Lamb mit einem Freund im lokalen Koop-Modus durchzuspielen, wobei ein Spieler die Rolle der Ziege und der andere die des Lamms übernimmt. Dies eröffnet mehrere neue Möglichkeiten und die Spieler können unter anderem frei Waffen miteinander tauschen oder Rücken an Rücken kämpfen, um zusätzlichen Schaden zu verursachen.

Das Anfang des Jahres angekündigte Pilgerpaket steht jetzt auch zum Download bereit und erweitert die Welt um neue Abenteuer und Charaktere.