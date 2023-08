Cult of the Lamb tut sich mit Don't Starve Together zusammen

HQ

Cult of the Lamb ist nach wie vor ein Hit unter Fans von charmanten Indie-Roguelikes. Vor kurzem wurde das Update "Relics of the Old Faith" veröffentlicht, und jetzt begrüßt es ein großes Crossover mit Don't Starve Together.

Die Multiplayer-Version von Don't Starve, Don't Starve Together aus dem Jahr 2013 erwies sich als unglaublich beliebter Survival-Hit. Im neuen Update für Cult of the Lamb, das den Crossover-Inhalt hervorgebracht hat, sehen wir, dass Webber als Follower hinzugefügt wurde.

Außerdem kannst du dein Lager mit neuen gruseligen Dekorationen dekorieren. Es gibt auch neue Musik im Spiel, die vom Soundtrack von Don't Starve inspiriert ist. Seht euch unten den Trailer zum Update an: