Cult of the Lamb: Relikte des alten Glaubens und des Ketzer-Rudels sind jetzt erhältlich

Cult of the Lamb hat gerade sein erstes großes Inhaltsupdate veröffentlicht: Relics of the Old Faith, das viele neue Inhalte in das Spiel bringt.

Dieser Inhalt enthält eine neue Geschichte nach dem Spiel, tiefere Kämpfe mit einigen neuen Fähigkeiten wie Zeitstopp und schwere Angriffe für jede der Waffen von Cult of the Lamb sowie neue Feinde, gegen die diese Angriffe eingesetzt werden können.

Wenn Sie von der schurkenhaften Seite von Cult of the Lamb in das kultbildende Element des Spiels wechseln, erhalten Sie Zugang zu einem neuen Anhänger und einem neuen Gebäude in Relics of the Old Faith. Außerdem wurde ein Fotomodus in das Spiel integriert, mit dem Sie Erinnerungen mit Ihren Lieblings-Kultanhängern festhalten können. Es gibt auch ein neues kosmetisches Paket im Spiel, das Sie sich unten ansehen können.

Werdet ihr Cult of the Lamb starten, um Reliquien des alten Glaubens auszuprobieren?

