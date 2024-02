Cult of the Lamb könnte bald Multiplayer bekommen

HQ

Der Indie-Hit Cult of the Lamb dominiert weiterhin die Roguelike-Welt, und die Fans fragen ständig nach mehr Inhalten von den Entwicklern. In einem kürzlich veröffentlichten Reddit-AMA haben sich die Entwickler die Zeit genommen, einige dieser Anforderungen zu beantworten.

Sie bestätigten, dass wir in Zukunft weitere Updates sehen werden und dass wir in 4-5 Jahren ein weiteres Spiel von Massive Monster haben könnten. Auf die Frage, ob es jemals einen Mehrspielermodus geben würde, wurde die folgende Antwort gegeben:

"Es ist etwas, das wir gerne in Zukunft tun würden, wenn es möglich ist, aber im Moment konzentrieren wir uns darauf, das nächste Update zu machen."

Die Fans sagten sofort, dass sie für den Multiplayer an Bord sind, und einige sagten sogar, dass sie das Spiel nur kaufen würden, um mit Freunden online oder sogar im Couch-Koop zu spielen.

Welche Funktion möchten Sie als nächstes in Cult of the Lamb sehen?