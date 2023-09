Cult of the Lamb könnte am 1. Januar gelöscht werden

HQ

Vor ein paar Tagen berichteten wir, dass sich viele Entwickler gegen die neuen installationsbasierten Gebühren von Unity ausgesprochen haben, die angeblich am 1. Januar eingeführt werden sollen. Der Entwickler von Cult of the Lamb, Massive Monster, sagte, dass er in diesem Fall die Engine wechseln würde.

Jetzt sind sie noch einen Schritt weiter gegangen, denn auf dem offiziellen Twitter/X-Account des Spiels wurde erklärt, dass das Spiel sehr wohl am 1. Januar gelöscht werden könnte. Sie können das Spiel derzeit noch auf allen verfügbaren Plattformen kaufen, aber vielleicht lohnt es sich, bald zuzuschlagen, wenn Sie es haben möchten.

Sollte Unity seine Meinung ändern, könnte dies vielleicht die Löschung eines der besten Roguelikes des letzten Jahres rückgängig machen. Aber im Moment scheinen sich fast alle Entwickler einig zu sein, dass dies eine schreckliche Entscheidung des Unity-Teams ist.