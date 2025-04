Cult of the Lamb Komponist Narayana Johnson ist verstorben

HQ

Cult of the Lamb ist einer der besten Indie-Filme der letzten Jahre, und seine Qualität als künstlerisches Ganzes ist weit mehr als die Summe seiner verschiedenen technischen und künstlerischen Sektionen, die ebenfalls mehr als bemerkenswert sind. Massive Monster hat sich damit eine Nische in der schwierigen Welt der Indie-Entwicklung geschaffen, aber weder das Studio noch das Spiel werden jemals wieder dasselbe sein, denn heute hat das Team den traurigen Tod eines seiner wichtigsten Mitglieder gemeldet, Narayana Johnson, den Sound Director des Studios und Musiker, der auch als River Boy bekannt ist.

River Boy von Massive Monster war mehr als nur der Komponist auf Cult of the Lamb, er lieh auch vielen der Kultisten-Charaktere im Spiel seine Stimme. Das Studio kommentierte in einem Statement, dass er eine "kreative Kraft" war, und bat die Spieler, in dieser schwierigen Zeit Geduld zu haben und Raum zu lassen, um den Verlust ihres Freundes zu betrauern.

Auf der Website des Künstlers finden Sie einige seiner Arbeiten, darunter seine Komposition für den Soundtrack der Einrad-Giraffe, ganz im Einklang mit dem Stil, der seine preisgekrönte Musik für Cult of the Lamb auszeichnete.

Möge er in Frieden ruhen.