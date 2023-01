Cult of the Lamb enthüllt wichtige Inhalte, die für 2023 geplant sind

HQ

Cult of the Lamb war einer der großen Indie-Hits des Jahres 2022, aber es scheint seine Dynamik nicht zu verlangsamen, da der offizielle Twitter-Account des Spiels enthüllt hat, dass irgendwann im Jahr 2023 ein großes Inhaltsupdate kommt.

In diesem Update gibt es eine Reihe neuer Features für Cult of the Lamb, darunter neue Schwierigkeitsstufen, Verbesserungen der Barrierefreiheit und einige Ergänzungen zur Lebensqualität. Das einzige bestätigte Detail, das wir bisher haben, ist, dass schwere Angriffe auf dem Weg sind, was den Kampf erheblich verändern sollte.





Jeder dieser schweren Angriffe hat eine einzigartige Wirkung. Das Schwert zum Beispiel zerschmettert den Boden und verursacht AoE-Schaden für jeden Feind, der von der Explosion erfasst wird. Der Dolch hat einen anderen schweren Angriff und schießt eine Reihe von Messern ab, die vom Himmel fallen.

Das Beste an all dem Inhalt ist vielleicht, dass er kostenlos ist, wenn der Cult of the Lamb-Entwickler Massive Monster entscheidet, dass er bereit ist, das Update zu veröffentlichen.