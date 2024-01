Cult of the Lamb Details, was mit dem Update "Sünden des Fleisches" kommt

HQ

Cult of the Lamb Das nächste große Update steht kurz bevor. Das Sins of the Flesh-Update ist eines, auf das sich viele Fans gefreut haben, seit die Entwickler von Massive Monster angekündigt haben, dass das Spiel in Zukunft einige NSFW-Inhalte erhalten wird.

Dank all der Sickos da draußen haben wir jetzt Sins of the Flesh, aber es ist nicht annähernd so grafisch, wie manche befürchtet haben. Wenn überhaupt, scheint es ein ziemlich normales Update zu sein, mit neuen Quests, Funktionen und einer neuen Ressource, die du sammeln kannst.

Es gibt auch einige Änderungen an den Anhängern in eurem Lager, darunter ein neues Fortschrittssystem. Wenn du ein sündigerer Kultführer bist, kannst auch du eine neue Art und Weise bekommen, verschiedene Rituale, Gebäude und Doktrinen durchzuspielen. Endlich gibt es eine neue Waffe in der Donnerbüchse.

Es sieht alles nach großem Spaß aus und wird am 16. Januar für Xbox, PlayStation, PC und Switch veröffentlicht. Seht euch den Trailer unten an: