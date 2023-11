Cult of the Lamb bekommt sexuelle Inhalte

HQ

Erst vor wenigen Tagen hat der offizielle X-Account für den Indie-Liebling 2022 Cult of the Lamb eine Wette mit den Nutzern abgeschlossen, ob sie bis Ende des Jahres 300.000 Follower erreichen würden - sie würden dem Spiel Sex hinzufügen. Und offensichtlich war Sex genau das, was den X-Nutzern gefehlt hatte, und nach nur zwei Stunden war die Wette erfüllt.

Massive Monster will ihr Versprechen eindeutig einhalten und schreibt daher jetzt auf X, dass es "so aussieht, als würden wir Sex zu Cult of the Lamb hinzufügen" und sagt, dass wir es "Anfang 2024" erwarten sollten. Wir bezweifeln, dass der sexuelle Inhalt auch nur die geringste Grafik enthalten wird, aber es könnte eine interessante Ergänzung zu diesem seltsamen und lustigen Kultisten-Simulator sein.

