Cucurella entschuldigt sich bei den Chelsea-Fans nach zweimaligem Ausrutscher und wirft Schuhe weg

Chelsea ist auf den zweiten Platz in der Premier League geklettert, nur vier Punkte hinter Liverpool - obwohl Liverpool ein Spiel weniger absolviert hat -. Die Blues besiegten Tottenham mit 4:3, trotz zweier früher Gegentore, die durch fatale Fehler von Marc Cucurella verursacht wurden, der in den ersten zehn Minuten zweimal ausrutschte.

Unmittelbar nach dem zweiten Tor ging der spanische Verteidiger an die Seitenlinie, um wütend die Stiefel zu wechseln. Er kehrte zurück und machte seine Fehler schnell wieder gut, unter anderem gab er Jadon Sancho eine Vorlage zum ersten Tor für Chelsea.

Nach dem Spiel postete Cucurella eine Instagram-Story, in der er zeigte, wie er seine Stiefel in den Mülleimer geworfen hatte, und sagte: "Sorry Blues... ". Er hat diesen Beitrag inzwischen entfernt.

Maresco: Rivalen rutschen nicht aus wie Cucurella

Nach dem Spiel gab Enzo Maresca einige überraschende Statements ab. Trotz des Sieges, der sie auf den zweiten Platz und vor Arsenal und Manchester City bringt, glaubt der italienische Trainer nicht, dass seine Mannschaft "bereit" ist, die Premier League zu gewinnen.

"Arsenal, City und Liverpool werden wahrscheinlich nicht so abrutschen wie Cucurella", scherzte er.

"Um ehrlich zu sein, wir sind noch nicht bereit. Wir sind weit von diesen Teams entfernt, aber wir konzentrieren uns auf den Tag für Tag und versuchen, das Team zu verbessern. Der Plan bzw. die Idee ist, die Spieler nicht langsamer werden zu lassen. Sie können nicht fallen, weil sie wissen, dass ein anderer Spieler darauf wartet, reinzukommen."