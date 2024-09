HQ

Filmgesellschaft NEON kann sich ein Gläschen genehmigen, denke ich. Sie haben zu Beginn des Jahres mit Immaculate begonnen und haben seitdem mit Longlegs und jetzt Cuckoo zwei Filme nachgelegt, die mit sparsamer, rätselhafter Werbung ausgestattet sind und sowohl bei den Zuschauern als auch bei den Kritikern auf positive Resonanz gestoßen sind. Dies hat letztendlich zu soliden Ticketverkäufen und positiven Bewertungen geführt.

Aber speziell für Cuckoo ist es eine Herausforderung, Longlegs zu folgen, denn obwohl die beiden Filme thematisch, stilistisch und mechanisch ziemlich unterschiedlich sind, stammen sie von derselben erkennbaren Filmgesellschaft, und in vielen Fällen liegt nur ein Monat zwischen den beiden Premieren. Ich kann gleich jetzt sagen, dass Cuckoo nicht ganz so rigoros, thematisch fundiert und poliert ist wie Longlegs. Es hat eine unruhigere Hintergrundgeschichte, bietet einen etwas ungleichmäßigeren Aufbau und ist im Allgemeinen etwas schwerer zu fassen als Oz Perkins' grausame, brutale und brillante Horrorgeschichte. Aber das bedeutet wirklich, dass Cuckoo nicht enttäuscht oder an dir vorbeigehen sollte.

Hunter Schafer spielt Gretchen, die gezwungen ist, nach dem Tod ihrer Mutter bei ihrem Vater zu leben, und mit seiner "neuen" Familie, bestehend aus Jessica Henwick's Beth und Mila Lieu's Alma, fahren die vier in die deutschen Alpen, um dem geheimnisvollen Herr König (gespielt von Dan Stevens in Topform) beim Aufbau eines Naturresorts zu helfen. Aber wie immer gibt es mehr, was unter der Oberfläche lauert, und nachdem König darauf besteht, dass Gretchen nachts nicht allein nach Hause radelt und seltsame Geräusche in der Nacht zu hören sind, wird klar, dass dieses Resort eine andere, dunklere Funktion hat.

Lassen Sie uns auf den Punkt kommen; dies ist Schafer und Stevens' Film von Anfang bis Ende, und sie liefern beide meisterhafte Leistungen, um es milde auszudrücken, und verleihen dem Film den Flair, den er braucht, um durch eine Handlung zu tragen, die sich manchmal etwas verworren anfühlen kann und Schwierigkeiten hat, einen leicht verständlichen roten Faden zu präsentieren, während sie einen breiteren Mythos konstruieren. Während insbesondere Schafer in Euphoria und anderswo für mehrere Auszeichnungen würdig ist, ist dies eine viel körperlichere Rolle, die wirklich Vielseitigkeit und reines Können erfordert. Vom Trauern um ihre verstorbene Mutter bis hin zu krampfhaften, intensiven klassischen Horrorszenarien ist sie, wieder zusammen mit Stevens, der Hauptbestandteil.

Und Regisseur Tilman Singer schafft es auch, durch Kamerabewegungen, 80er-Ästhetik und Farbchemie (trotz der Tatsache, dass der Film in der Gegenwart spielt) und einigen ziemlich intensiven Szenen, die durch rock-solid "Kreaturendesign" (wie die Genre-Terminologie es nennt) verstärkt werden, eine ziemlich spezifische Identität hervorzurufen (und ohne zu viel zu spoilern). Das Ergebnis ist ein Film, der thematische Kohärenz zwischen dem Unheimlichen und dem Dramatischen auf eine Weise bietet, die auch Longlegs gelingt, und obwohl es bei weitem nicht so gruselig oder brutal ist, hat es eine Stimme und eine Wirkung auf dich.

Das macht es umso enttäuschender, dass Cuckoo in eine ziemlich langweilige und erkennbare Falle tappt. Besonders in der zweiten Filmhälfte wird rätselhafte Mystery gegen die Überexposition zentraler Handlungsstrukturen und das Bedürfnis eingetauscht, konsequent und oft ständig zu versuchen, zu erklären und zu kontextualisieren, worüber sich der Zuschauer in der ersten Hälfte gewundert hat. Das Ergebnis ist, dass man im Großen und Ganzen versteht, was vor sich geht, aber auf Kosten des bedrückenden, klaustrophobischen Gefühls, das nur Unwissenheit geben kann. Mit anderen Worten, Cuckoo verliert den Halt an seiner eigenen Prämisse, indem es versucht, sie uns auf einem Silbertablett zu präsentieren.

Aber dank scharfer Musik, scharfer Regie von Singer und einigen starken Leistungen von Schafer und Stevens überwindet Cuckoo seine schwächere zweite Hälfte und ist ein weiterer Sieg für NEON. Ihr Nächster ist ein Horrorfilm von Steven Soderbergh selbst, der vollständig aus der Ich-Perspektive gedreht wurde und bereits begeisterte Kritiken von verschiedenen Festivals erhält.

Gut gemacht, NEON.